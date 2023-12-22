Президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания, вводящие санкций против России, сообщил Белый дом.
Документ дает возможность отключить от финансовой системы банки, которые сотрудничают с российскими организациями, задействованными в обходе санкций против ее ВПК.
В администрация США также рассказали о дополнительных возможностях для блокировки импорта российской продукции в случае ее глубокой переработки в третьих странах. Речь идет об алмазах, морепродуктах и алкогольных напитках, говорится в документе, опубликованном на сайте Белого Дома.
Ранее сообщалось о том, что аналитик Рясков спрогнозировал рост акций в 2024 году. Рынок акций в России будет продолжать свой рост, при этом остаются высокоперспективными такие крупные компании, как "Лукойл", "Роснефть", "Сбербанк", "Мосбиржа", "Магнит", "Северсталь", Globaltrans, "Астра" и Positive Technologies.
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