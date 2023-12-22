Байден расширил возможности администрации США по введению санкций

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Президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания, вводящие санкций против России, сообщил Белый дом.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Документ дает возможность отключить от финансовой системы банки, которые сотрудничают с российскими организациями, задействованными в обходе санкций против ее ВПК.

В администрация США также рассказали о дополнительных возможностях для блокировки импорта российской продукции в случае ее глубокой переработки в третьих странах. Речь идет об алмазах, морепродуктах и алкогольных напитках, говорится в документе, опубликованном на сайте Белого Дома.

Ранее сообщалось о том, что аналитик Рясков спрогнозировал рост акций в 2024 году. Рынок акций в России будет продолжать свой рост, при этом остаются высокоперспективными такие крупные компании, как "Лукойл", "Роснефть", "Сбербанк", "Мосбиржа", "Магнит", "Северсталь", Globaltrans, "Астра" и Positive Technologies.