Ядерную безопасность Украины будет контролироваться США

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Меморандум о сотрудничестве ядерной безопасности был подписан США и Украиной. Со стороны штатов в подписании участвовала Комиссией по ядерному регулированию (КЯР). Со стороны Украины — госинспекция по ядерной и радиационной безопасности Украины. Информацию приводит "Лента.ру", ссылаясь на ядерный регулятор.

Фото: ©SNN

Таким образом, договор направлен на то, чтобы передать и внести опыт Штатов в сферу развития атомной потенциала Украины.

Отмечается, что специалисты из КЯР США проведут обучение коллег из Украины по надзору за безопасностью ядерных установок, а также по оценке влияния радиации на природу.

Ранее сообщалось о том, что Ким Чен Ын предупредил о готовности КНДР к применению ядерного оружия в случае необходимости. Это заявление руководитель Северной Кореи сделал в среду на встрече с воинами второй краснознаменной ракетной роты.