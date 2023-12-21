Ким Чен Ын предупредил о готовности КНДР к применению ядерного оружия

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Ким Чен Ын предупредил о готовности КНДР к применению ядерного оружия в случае необходимости. Это заявление руководитель Северной Кореи сделал в среду на встрече с воинами второй краснознаменной ракетной роты.

Фото: AP by Jorge Silva

Военнослужащие этого подразделения провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18". В ночь на 18 декабря она пролетела больше тысячи километров в направлении Японии и "точно попала в намеченную акваторию".

Товарищ Ын поздравил ракетчиков с тем, что они "на виду у всего мира" продемонстрировали "нарушителям мира и безопасности — США и их первейшим приспешникам" боевую мощь "могучей чучхейской Кореи".

Северокорейский лидер заверил, что вооружённые силы страны готовы использовать все имеющиеся у них возможности, включая ядерное оружие, если враг осмелится провоцировать.

19 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил о предложении к КНДР о переговорах по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова без предварительных условий — оно, по его словам, было отвергнуто.