Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Котова: “У некоторых может быть аллергия на пыльцу ели”
Политолог Колчин: в 2024 году фронт может рухнуть, ВСУ будут дефрагментированы
Тренер "Краснодара" Ивич: стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии
Генерал СБУ Ягун: прослушка в кабинете Залужного была муляжом
Бесплатное удобрение, от которого овощи станут огромными
В ГУР Украины заявили о приемлемом самочувствии жены главы ведомства Буданова
Сад расцветёт на глазах: хитрые дачники не делают обрезку весной и получают шикарные деревья
Стоматолог перечислил самые разрушительные для зубов продукты
NTA: солдаты ВСУ живут в ямах, а не на подготовленных позициях

В США заявили, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель может стать одним из удачных посредников между Россией и Киевом

1:55
Политика

Политический аналитик Александр Пылаев пояснил, почему это предложение не имеет под собой оснований.

В США заявили, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель может стать одним из удачных посредников между Россией и Киевом
Фото: facebook.com/afd.bayern

"Для нашей страны важно не то, кто выступает посредником, а важна предметная часть самих договоренностей. И предметная часть, исходя из реалий текущих боевых действий, такова, что, в общем, подойдут любые уши с той стороны, которые выслушают наши жесткие и, я надеюсь, окончательные предложения. Дело не в этом. Дело в том, что по итогам текущего военного конфликта его условия должны продиктовать мы. Кто будет эти условия слушать, записывать, фиксировать, снимать на видео, не имеет значения. Может быть и Меркель", — иронизирует спикер Pravda.Ru.

Эксперт пояснил, почему именно на бывшего канцлера Германии, как потенциального переговорщика, пал выбор представителей американского общества.

"Возможно, это попытка ответить себе на вопрос "Who is mister Putin?" Если у того были какие-то личные отношения с Меркель, которые выходили за рамки общедипломатического политеса: какое-то более тесное взаимопонимание, возможность друг с другом перемигнуться, когда речь идет о чем-то серьезном. И если устроить такую удобную как бы для Путина дипломатическую атмосферу…Ну, это так себе расчет", — ставит точки над "и" Александр Пылаев.

В целом предложение профессора одного из американских университетов о кандидатуре Меркель как посредника между Россией и Украиной наш собеседник оценил нелестно.

"По-моему, вы роетесь в куче сора. Мало ли кто там что заявил, кому что кажется. Я не вижу здесь предмета просто. Потому что источник инициативы не является аутентичным. То есть вот этот профессор, не то что ничего не решает, вряд ли его кто-то будет слушать", — подытожил политолог.

 

 

 

 

Ангела Меркель уходит
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.

Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается
Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
Новый нарратив США: Украина победила Россию и скоро станет Финляндией Любовь Степушова Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы Виктор Пахомов Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России Алексей Гончаров
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Лук или морковь: что жарят первым. Это знают немногие, поэтому подсказываем
В Китае рассказали о двух подарках от России
В Китае рассказали о двух подарках от России
Последние материалы
Новый нарратив США: Украина победила Россию и скоро станет Финляндией
Чистить теплицу зимой от снега необязательно: поможет простое решение
СМИ: в Прибалтике забеспокоились. Будут ли защищать их США в случае войны?
Депутат Уоллес обвинил политиков ЕС в начале конфликтов на Украине и в Газе
В Красноярске подростки заставляли ребенка целовать им обувь
Назван соперник Байдена на выборах-2024
Премьер Ирландии пожаловался на масштабный кризис из-за Украины
Соскин: поездка Зеленского в США была обречена на неудачу с начала
Премьер Ирландии Варадкар признался, что не верит в скорое вступление Украины в ЕС
Польза банановой кожуры для капусты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников