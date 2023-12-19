В США заявили, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель может стать одним из удачных посредников между Россией и Киевом

1:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Политический аналитик Александр Пылаев пояснил, почему это предложение не имеет под собой оснований.

Фото: facebook.com/afd.bayern

"Для нашей страны важно не то, кто выступает посредником, а важна предметная часть самих договоренностей. И предметная часть, исходя из реалий текущих боевых действий, такова, что, в общем, подойдут любые уши с той стороны, которые выслушают наши жесткие и, я надеюсь, окончательные предложения. Дело не в этом. Дело в том, что по итогам текущего военного конфликта его условия должны продиктовать мы. Кто будет эти условия слушать, записывать, фиксировать, снимать на видео, не имеет значения. Может быть и Меркель", — иронизирует спикер Pravda.Ru.

Эксперт пояснил, почему именно на бывшего канцлера Германии, как потенциального переговорщика, пал выбор представителей американского общества.

"Возможно, это попытка ответить себе на вопрос "Who is mister Putin?" Если у того были какие-то личные отношения с Меркель, которые выходили за рамки общедипломатического политеса: какое-то более тесное взаимопонимание, возможность друг с другом перемигнуться, когда речь идет о чем-то серьезном. И если устроить такую удобную как бы для Путина дипломатическую атмосферу…Ну, это так себе расчет", — ставит точки над "и" Александр Пылаев.

В целом предложение профессора одного из американских университетов о кандидатуре Меркель как посредника между Россией и Украиной наш собеседник оценил нелестно.

"По-моему, вы роетесь в куче сора. Мало ли кто там что заявил, кому что кажется. Я не вижу здесь предмета просто. Потому что источник инициативы не является аутентичным. То есть вот этот профессор, не то что ничего не решает, вряд ли его кто-то будет слушать", — подытожил политолог.