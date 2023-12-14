Кадыров: Сегодня мусульмане в России имеют все права и возможности исповедовать свою религию

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова Президента России Владимира Путина о возросших тенденциях национализма в мире.
Приводятся данные о том, что 96% граждан России считают межконфессиональное и межнациональное согласие большим конкурентным преимуществом перед другими государствами.
Кадыров заявил, что мусульмане в России на текущий период могут исповедовать свою религию свободно в отличие от "демократических" государств, в которых соблюдается права любого человека, но не религиозного.
Опыт Чеченской Республики в межконфессиональном и межнациональном согласии дал возможность региону получить стабильность в начале 2000-х годов.
Кадыров также напомнил, что первым объектом, восстановленным в Чечне был Православный храм в центре Грозного — это имеет большое значение для общества.
"Как правильно отметил наш Президент, говоря о националистических настроениях, все это результат политики определенных элит", — рассказал Глава ЧР.
Ранее глава Чеченского региона Рамзан Кадыров заявил, что СВО на Украине может закончиться летом 2024 года. В то же время перед военными поставлена задача не в разрушении городов, а в установлении переговорных процессов с желающими сдаться в плен.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.