Кадыров: Сегодня мусульмане в России имеют все права и возможности исповедовать свою религию

1:26 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова Президента России Владимира Путина о возросших тенденциях национализма в мире.

Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Приводятся данные о том, что 96% граждан России считают межконфессиональное и межнациональное согласие большим конкурентным преимуществом перед другими государствами.

Кадыров заявил, что мусульмане в России на текущий период могут исповедовать свою религию свободно в отличие от "демократических" государств, в которых соблюдается права любого человека, но не религиозного.

Опыт Чеченской Республики в межконфессиональном и межнациональном согласии дал возможность региону получить стабильность в начале 2000-х годов.

Кадыров также напомнил, что первым объектом, восстановленным в Чечне был Православный храм в центре Грозного — это имеет большое значение для общества.

"Как правильно отметил наш Президент, говоря о националистических настроениях, все это результат политики определенных элит", — рассказал Глава ЧР.

Ранее глава Чеченского региона Рамзан Кадыров заявил, что СВО на Украине может закончиться летом 2024 года. В то же время перед военными поставлена задача не в разрушении городов, а в установлении переговорных процессов с желающими сдаться в плен.