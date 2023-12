Глава Чеченского региона Рамзан Кадыров заявил, что СВО на Украине может закончиться летом 2024 года. Соответствующее заявление было сделано в прямом эфире.

