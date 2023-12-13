Кадыров предрёк завершение СВО в 2024 году

Глава Чеченского региона Рамзан Кадыров заявил, что СВО на Украине может закончиться летом 2024 года. Соответствующее заявление было сделано в прямом эфире.

Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

"Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца", — рассказал руководитель Чечни.

Также он отметил, что перед военными поставлена задача не в разрушении городов, а в установлении переговорных процессов с желающими сдаться в плен.

Глава Чечни упомянул, что бойцы ВС РФ находились в семи километрах от Киева. Это дало бы возможность взять его быстрее, чем Мариуполь. По словам Кадырова, основная задача военного руководства состоит в том, чтобы не дать зайти Западу территорию России, а также не дать возможности навязать свою волю.

Кроме того, сообщалось о том, что глава Чечни Кадыров развеял слухи о своём нездоровье.