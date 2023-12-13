Венгрия хочет не позволить Евросоюзу начать вести переговоры о вступлении Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Виктор Орбан. Отмечается, что Венгрия не позволит это сделать даже если страна окажется единственной в блоке с соответствующей позицией. Соответствующие заявления были озвучены порталу Mandiner.
"Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если 26 хотят ее совершить, и только мы будем против", — сказал он.
Орбан особо выделил, что текущее политическое состояние Украины не даст возможность старта переговоров с ней о начале процедуры вступления.
Ранее сообщалось, что в Будапеште заявили: военная поддержка Евросоюза Украине будет возможна лишь при разморозке средств для Венгрии. Отмечается, что в таком случае Венгрия готова снять вето, наложенное на предложение Евросоюза о военной помощи Украине на сумму €50 млрд в течение четырёх лет.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.