Орбан в интервью Mandiner: ЕС совершит ошибку, если начнёт процедуру принятия Украины

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Венгрия хочет не позволить Евросоюзу начать вести переговоры о вступлении Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Виктор Орбан. Отмечается, что Венгрия не позволит это сделать даже если страна окажется единственной в блоке с соответствующей позицией. Соответствующие заявления были озвучены порталу Mandiner.

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"Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если 26 хотят ее совершить, и только мы будем против", — сказал он.

Орбан особо выделил, что текущее политическое состояние Украины не даст возможность старта переговоров с ней о начале процедуры вступления.

Ранее сообщалось, что в Будапеште заявили: военная поддержка Евросоюза Украине будет возможна лишь при разморозке средств для Венгрии. Отмечается, что в таком случае Венгрия готова снять вето, наложенное на предложение Евросоюза о военной помощи Украине на сумму €50 млрд в течение четырёх лет.