В Кремле заявили о том, что не знают об информации американской газеты The Washington Post, в которой сообщалось о призыве генерала США Марка Милли к боевикам Вооружённых сил Украины. Уточняется, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать данную информацию.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0