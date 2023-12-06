Песков заявил, что не видел сообщений о призывах генерала Милли убивать русских

В Кремле заявили о том, что не знают об информации американской газеты The Washington Post, в которой сообщалось о призыве генерала США Марка Милли к боевикам Вооружённых сил Украины. Уточняется, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать данную информацию.

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Напомним, что накануне обозревателям американского издания стало известно о том, что в прошлом году бывший глава комитета начальников штабов в ходе совместных тренировок украинцев и американских военнослужащих на территории Германии Марк Милли призывал украинских военнослужащих "резать горло россиянам".

Песков на это ответил, что подобных заявлений не видел.

"Я не видел таких заявлений", — заявил пресс-секретарь российского президента журналистам в кулуарах визита Владимира Путина в Абу-Даби.