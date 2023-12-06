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Экс-премьер Азаров: Зеленский списал все неудачи ВСУ на Залужного

1:10
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, но это невозможно поскольку США оказывают существенное давление на политику Украины. Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил об этом на странице в Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть).

Экс-премьер Азаров: Зеленский списал все неудачи ВСУ на Залужного
Фото: edition.cnn.com

"Он не может его убрать [Зеленский о Залужном — прим. редакции]. Причин тут несколько. Одна из причин — ему не дают это сделать американцы", — сказал Азаров.

Глава государства, по словам Азарова, спишет все неудачи ВСУ на Залужного. Также Зеленский, по мнению бывшего премьера, останется на своем посту, но Азаров не верит в то, что для Украины ситуация на поле боя обернётся успехом, он говорит о трагических последствиях для президента Украины.

Поэтому, считает Азаров, Зеленский держит Залужного рядом с собой и косвенно обвинять во всех провалах.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский отказался от запланированного ранее выступления в Конгрессе США из-за изменившейся ситуации.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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