Политолог Бардин об отмене выборов на Украине: Госдеп США может сменить власть в Киеве в любое время

3:43 Your browser does not support the audio element. Политика

Верховная рада Украины согласовала декларацию, отменяющую президентские выборы в военное время. Документ был подписан представителями всех фракций парламента Украины после прошедшего в Закарпатье девятого "Диалога Жана Моне".

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Основная причина подписания документа на Украине была сформулирована словами: "чтобы не раскалывать страну и нацию". Политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" в интервью Pravda. Ru о мотивах и последствия принятия данного решения.

"Ситуация с выборами на Украине и с возможной сменой власти сейчас обсуждается широко в СМИ и в Telegram-каналах в информационном поле. Этот вопрос действительно есть. Дело в том, что политические элиты первого, второго, третьего уровней, их можно назвать по-разному, полностью завязаны на Вашингтон и на США. Причем, США это особо не скрывают и не скрывают об этом украинские элиты. Это не является секретом Полишинеля. Вашингтон обладает ресурсом проводить любые комбинации по смене, по продвижению, по перемещению, по назначению представителей украинских элит на различные посты. Для него это не проблема. Поэтому здесь не совсем понятно, почему идут такие разговоры. Арестович внесен в список экстремистов и террористов на территории Российской Федерации, он публикует свою программу. Залужный. В журнале The Economist тоже усматривают эксперты зачатки его программы. Не совсем понятно, как Госдеп скажет, так и будет. То есть будет принято решение поменять Зеленского или на Арестовича, внесенного в список террористов и экстремистов, хватит ресурсов это сделать. Можно это сделать с помощью выборов, можно это сделать с помощью переворота, можно "попросить" Владимира Зеленского уйти добровольно в отставку. По большому счету разницы никакой" — таким образом эксперт Максим Бардин объяснил политическую технологию, согласно которой Рада приняла решение по отмене выборов.

Государственный департамент США, по словам эксперта, работает как и прежде, согласно принципам конкуренции и прогресса. Пока Зеленский лоялен к Госдепу, он остаётся у власти на Украине, отметил эксперт. Тем не менее, по словам эксперта в США могут возникнуть основания, согласно которым Залужный, Арестович, Притула и Сырский будут более эффективными, чем Зеленский.

Также Бардин указал на основной мотив, согласно которому было принято решение об отмене выборов.

"Зачем тратить большие бюджетные средства, если власть и так можно поменять? Тем более технически провести выборы очень сложно, в общем-то, невозможно. Соответственно, это было решение, оно подводит черту. Сейчас в Вашингтоне примут решение, как менять власть, в какую сторону, и это можно реализовать без выборов" — объяснил эксперт.

Соответствующее решение, по словам Бардина было принято, в качестве подготовки к предвыборной кампании, которая должна стартовать за большое время до выборов. В настоящее же время это невозможно технически, указал эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что заочно приговорённый к 14 годам заключения на Украине за госизмену и находящийся в России бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что мэр Киева Кличко готовит силовую операцию по захвату администрации города.