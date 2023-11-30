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Верховная Рада Украины приняла декларацию об отмене президентских выборов в военное время

Политика

Верховной рады Украины согласовала декларацию об отмене президентских выборов в военное время. Соответствующий документ был подписан представителями всех фракций парламента Украины. Информацию об этом приводит издание "Страна.ua".

Верховная Рада Украины приняла декларацию об отмене президентских выборов в военное время
Фото: Официальный телеграм-канал Верховной рады Украины t. me/verkhovnaradaukrainy/55337

Декларация была принята после того, как в Закарпатье состоялся девятый "Диалог Жана Моне". Украинское издание пишет, что мероприятие прошло в поселке Турья Пасека. Делегацию Евроструктуры возглавил бывший председатель Европарламента Пэт Кокс.

Напомним, что "Диалог Жана Моне" — инструмент, применяемый Европарламентом в качестве посредничества. Он направлен ​​на реализацию укрепления и развития межпартийных диалогов.

Основная причина подписания документа на Украине была сформулирована словами: "чтобы не раскалывать страну и нацию". Также в Киеве, как сообщает "Страна.ua", полагают, что декларация не даст сбыться нежелательному сценарию "выборы до окончания войны".

В Киеве также высказались, что возможность проведения выборов весной и начало предвыборной кампании несет угрозу государственному единству в текущей ситуации.

"До последнего правящая партия внутри себя консультировалась, но в итоге пункт о недопущении выборов во время войны внесли в документ", — приводит издание слова депутата от партии "Батькивщина" Сергея Соболева.

Ранее в Верховной Раде Украины признались, что у страны нет плана боевых действий на 2024 год. Генштаб Украины не предоставлял план для ВСУ.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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