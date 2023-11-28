В Раде признались, что у Украины нет плана боевых действий на 2024 год

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

У киевских властей нет планов по ведению боевых действий на 2024 год. Об этом сообщил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Депутат Рады рассказал об этом в эфире телеканала "1+1".

"Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле", — признался Арахамия.

Глава партии "Слуга народа" добавил, что с планом по ведению боевых действий на 2024 год должен был всех ознакомить Генштаб ВСУ, однако пока этого так никто и не сделал.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что ВСУ находятся в крайне тяжёлом положении из-за того, что среди украинских военных сейчас очень много дезертиров.