В Киеве намекнули на готовность сдавать территории через референдум, снимая ответственность с Зеленского

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Продолжая разбирать сказанное руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией в интервью, можно увидеть намёк на готовность Киева сдавать территории Украины через референдум, снимая так ответственность за эти непопулярные шаги с руководства государства.

Фото: Telegram-канал Владимира Мединского

Напомним, накануне он дал интервью телеканалу 1+1.

"Считаю, что как бы не закончилась война, кроме полной победы, всё остальное должно проходить через референдум. Если это, может быть, будет органическое завершение, как в Корее, где ничего не подписывали, тогда возможно. А если кто-то что-то будет подписывать, и это потом нужно будет ратифицировать в парламенте, то парламент просто друг друга убьёт, очень будут полярные взгляды", — резко сменил риторику один из клевретов киевского режима.

По его словам, "такие вещи" надо делать только через референдум. А если народ сделает свой выбор, то сам Арахамия, по его словам, проголосует "не глядя, подальше засунув своё мнение".

Но если скажут решать этот вопрос депутатам, то он лично не ощущает в себе силы для этого, поскольку это "вопрос индивидуальный".