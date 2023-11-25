Продолжая разбирать сказанное руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией в интервью, можно увидеть намёк на готовность Киева сдавать территории Украины через референдум, снимая так ответственность за эти непопулярные шаги с руководства государства.
Напомним, накануне он дал интервью телеканалу 1+1.
"Считаю, что как бы не закончилась война, кроме полной победы, всё остальное должно проходить через референдум. Если это, может быть, будет органическое завершение, как в Корее, где ничего не подписывали, тогда возможно. А если кто-то что-то будет подписывать, и это потом нужно будет ратифицировать в парламенте, то парламент просто друг друга убьёт, очень будут полярные взгляды", — резко сменил риторику один из клевретов киевского режима.
По его словам, "такие вещи" надо делать только через референдум. А если народ сделает свой выбор, то сам Арахамия, по его словам, проголосует "не глядя, подальше засунув своё мнение".
Но если скажут решать этот вопрос депутатам, то он лично не ощущает в себе силы для этого, поскольку это "вопрос индивидуальный".
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.