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FP: присвоение Западом замороженных активов РФ усложнит борьбу с терроризмом

1:12
Политика

Использование замороженных российских активов в качестве рычага давления может привести к развитию альтернативных финансовых каналов на Глобальном Юге. В связи с этим появятся трудности с отслеживанием финансовых потоков групп, связанных, в том числе, с терроризмом. Об этом рассказала исследователь Агата Демараис.

FP: присвоение Западом замороженных активов РФ усложнит борьбу с терроризмом
Фото: reklama-kuban.com

По её мнению, любые будущие санкции Запада и Европы в отношении РФ при таком раскладе станут менее эффективными. В то же время, отношение США и союзников к замороженным российским активам приводит к обвинениям в двойных стандартах. Ведь, если Запад присвоит российские средства, тогда появятся основания считать, что Европа готова нарушать те самые правила, которые сама установила.

"Передача российских активов может оказаться палкой о двух концах для Киева. <…>. Американским политикам, которые выступают за прекращение финансовой поддержки Украины, станет гораздо проще продвигать свою точку зрения, если та получит огромный мешок денег", — добавила в заключение Демараис. Её слова приводит Foreign Policy.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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