На форуме МОМП представили новые принципы работы молодых парламентариев

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

На форуме Московского областного молодежного парламентаризма были представлены новые принципы работы молодых парламентариев, оказывающие потенциальное воздействие на политическую сцену в России.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0. by Free public domain CC0 image.

Событие включало первое заседание нового созыва МОМП и двухдневный форум, где молодые политики обсудили новую идеологию, структуру и принципы.

Председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова, подчеркнула, что предстоит грандиозная перезагрузка для МОМП.

Согласно обсуждению на форуме, МОМП намерен развиваться как команда, активно взаимодействовать с обществом, осуществлять чуткое управление и внедрять концепцию "демократуры" — демократии при обсуждении и диктатуры при выполнении, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Молодые политики уже сейчас ориентируются на результаты, учитывая только объективные показатели при принятии решений. Они выражают готовность улучшать жизнь в Подмосковье через развитие законодательных инициатив и честный труд.