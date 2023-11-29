На форуме Московского областного молодежного парламентаризма были представлены новые принципы работы молодых парламентариев, оказывающие потенциальное воздействие на политическую сцену в России.
Событие включало первое заседание нового созыва МОМП и двухдневный форум, где молодые политики обсудили новую идеологию, структуру и принципы.
Председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова, подчеркнула, что предстоит грандиозная перезагрузка для МОМП.
Согласно обсуждению на форуме, МОМП намерен развиваться как команда, активно взаимодействовать с обществом, осуществлять чуткое управление и внедрять концепцию "демократуры" — демократии при обсуждении и диктатуры при выполнении, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Молодые политики уже сейчас ориентируются на результаты, учитывая только объективные показатели при принятии решений. Они выражают готовность улучшать жизнь в Подмосковье через развитие законодательных инициатив и честный труд.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.