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Армения призвала Азербайджан демаркировать границу

0:54
Политика

Армения призвала Азербайджан демаркировать границы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД республики.

Армения призвала Азербайджан демаркировать границу
Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.

В армянском ведомстве заявили, что, несмотря на все сложности и вызовы, существует реальная возможность установить мир между двумя странами.

"Взаимное признание и уважение территориальной целостности друг друга без двусмысленности, осуществление дальнейшего процесса делимитации в соответствии с Алма-Атинской декларацией и новейшими законными советскими картами, разблокирование инфраструктуры региона на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции государств и принципов равенства и взаимности" — такие условия предложил МИД Армении.

Известно, что 21 ноября Армения передала 6-е издание соглашения о регулировании отношений с Азербайджаном.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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