Армения призвала Азербайджан демаркировать границы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД республики.
В армянском ведомстве заявили, что, несмотря на все сложности и вызовы, существует реальная возможность установить мир между двумя странами.
"Взаимное признание и уважение территориальной целостности друг друга без двусмысленности, осуществление дальнейшего процесса делимитации в соответствии с Алма-Атинской декларацией и новейшими законными советскими картами, разблокирование инфраструктуры региона на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции государств и принципов равенства и взаимности" — такие условия предложил МИД Армении.
Известно, что 21 ноября Армения передала 6-е издание соглашения о регулировании отношений с Азербайджаном.
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