Армения направил Азербайджану предложения по мирному договору

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

МИД Армении направил Азербайджану инициативы по заключению мира. Такую информацию приводит представители пресс-службы МИД Армении.

Фото: https://kartinkin.net/pics/23076-baku-stolica-azerbajdzhana.html

"Армянская сторона представила азербайджанской стороне шестое по счету предложение по соглашению", — рассказали представители внешнеполитического ведомства. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Армянские дипломаты также отметили, что все эти действия были предприняты, словно для того, чтобы продолжить высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Известно, что Пашинян ранее сделал заявление об активизации дипломатических усилий, которые нужно соблюсти для подписания мирного договора.

Ранее Армения попросила снять с повестки заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) документ о помощи.