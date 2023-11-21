Армения направил Азербайджану предложения по мирному договору

МИД Армении направил Азербайджану инициативы по заключению мира. Такую информацию приводит представители пресс-службы МИД Армении.
"Армянская сторона представила азербайджанской стороне шестое по счету предложение по соглашению", — рассказали представители внешнеполитического ведомства. Его слова приводит Общественная служба новостей.
Армянские дипломаты также отметили, что все эти действия были предприняты, словно для того, чтобы продолжить высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Известно, что Пашинян ранее сделал заявление об активизации дипломатических усилий, которые нужно соблюсти для подписания мирного договора.
Ранее Армения попросила снять с повестки заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) документ о помощи.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.