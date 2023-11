Армения отказалась от помощи ОДКБ

Your browser does not support the audio element.

Армения попросила снять с повестки заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) документ о помощи республике. На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко об этом рассказал генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.