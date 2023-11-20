Армения отказалась от помощи ОДКБ

Армения попросила снять с повестки заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) документ о помощи республике. На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко об этом рассказал генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
"Поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении", — сказал он.
Генсек ОДКБ заявил, что Ереван не выразил интереса к данному документу, кроме того, армянская сторона попросила снять его с повестки.
Известно, что в Минске 22 ноября пройдут заседания советов министров обороны, иностранных дел и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. 23 ноября состоится саммит ОДКБ.
Ранее мы сообщали о том, что Армения передала документы, подтверждающие ратификацию Римского статута, и станет полноправным членом Международного уголовного суда (МУС) с 1 февраля следующего года.
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