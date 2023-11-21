Медведев: Запад запустил процессы, которые грозят глобальной цифровой диктатурой

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США и Европа создали угрозу глобальной цифровой диктатуры. Он уточнил, что, в том числе, речь идёт о формировании выгодной определённым странам информационной повестке.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

"Не менее опасная ситуация сложилась в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Прежде всего Соединённые Штаты, в меньшей степени Европа решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные монополисты и социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там", — аргументировал своё мнение зампред Совбеза России.

Помимо всего вышеперечисленного, Запад также использует "такие нечистоплотные методы", как подкуп руководителей и сотрудников СМИ и цензура крупнейших американских IT-компаний на медийных площадках.

Логичным завершением таких процессов, добавил Медведев, может стать глобальная цифровая диктатура.