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Медведев: Запад запустил процессы, которые грозят глобальной цифровой диктатурой

1:03
Политика

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США и Европа создали угрозу глобальной цифровой диктатуры. Он уточнил, что, в том числе, речь идёт о формировании выгодной определённым странам информационной повестке.

Медведев: Запад запустил процессы, которые грозят глобальной цифровой диктатурой
Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

"Не менее опасная ситуация сложилась в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Прежде всего Соединённые Штаты, в меньшей степени Европа решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные монополисты и социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там", — аргументировал своё мнение зампред Совбеза России.

Помимо всего вышеперечисленного, Запад также использует "такие нечистоплотные методы", как подкуп руководителей и сотрудников СМИ и цензура крупнейших американских IT-компаний на медийных площадках.

Логичным завершением таких процессов, добавил Медведев, может стать глобальная цифровая диктатура.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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