The Guardian: Путин одержал верх на Украине

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент РФ Владимир Путин уже одержал победу над Украиной. Как отмечают обозреватели газеты The Guardian, это произошло в тот момент, когда внимание Запада сменилось.

Фото: kremlin.ru

По мнению британских журналистов, как только внимание Запада переключилось на Ближний Восток, можно считать, что РФ уже победила в конфликте. Теперь, по их словам, время на стороне российского лидера.

Авторы материала также отметили, что Россия обладает такими преимуществами над Вооружёнными силами Украины, как численность личного состава, а также количество военной техники.

"Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. <…> Время на его стороне", — отметили британские журналисты в ходе своего подкаста по ситуации на Украине.

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