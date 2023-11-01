Два депутата Госдумы лишились своих мандатов

1:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутаты Государственной думы (ГД) проголосовали за лишение полномочий двух своих коллег — члена фракции ЛДПР Василия Власова и представляющего "Справедливую Россию — За правду" Вадима Белоусова.

Фото: Openverse by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Обсуждение и голосование прошли в закрытом режиме. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

Василий Власов лишён мандата за многочисленные прогулы. Вадим Белоусов сохранял место в Госдуме до сегодняшнего дня, несмотря на приговор суда и объявление в розыск.

Накануне комиссия ГД по этике сочла достаточными основания для прекращения полномочий народных избранников. Предложение было поддержано комиссией по мандатным вопросам.

Власову в вину поставили неисполнение обязанностей в течение 30 и более дней. Он, например, не посещал заседания комиссии по регламенту, членом которой является, свыше 40 дней. Сам депутат утверждает, что участвовал в заседаниях и голосованиях комиссии в дистанционном формате.

Белоусов же находится в розыске. Еще в 2022 году суд признал его виновным в получении взятки на сумму свыше 3 млрд рублей. Депутата, который с предъявленными ему обвинениями не согласился, заочно приговорили к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 тыс. рублей и лишили ордена "За заслуги перед Отечеством". Его попытки оспорить это решение успехом не увенчались, однако до сих пор он числился депутатом.