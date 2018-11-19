C 2019 года за беременность будут платить 300 000 рублей

С января 2019 года в России увеличится максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Об этом сообщили специалисты Фонда социального страхования.

В данный момент сумма ежемесячной выплаты составляет 24,5 тысяч рублей, после вступления законодательства в силу - 26,1 тысяч рублей. Максимальный размер по родам и беременности тоже ждёт рост - он увеличится до 301 тысячи рублей.

Напомним, что первые два зависят от доходов лица, которое застраховано. Вторые выплачиваются в неизменном размере, установленным законодательством. Размер единовременного пособия по рождению ребёнка останется без изменений, он равняется 16 759 рублям. Также существует единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, оно равняется 628,47 рублям.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Госдуме приняли законопроект, который позволил безработным детям-сиротам получать в течение шести месяцев одновременно и пособия по безработице, и стипендии на обучение. Также мы сообщали, о том, что по сравнении с 2017 годом пособия по беременности увеличились на 3542 рубля и составили 61325 рублей в месяц. Стоит уточнить, что это максимальный размер подобных выплат, он зависит от официального заработка, который, в свою очередь, должен ровняться примерно 63 тысячам в месяц.

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