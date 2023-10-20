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Дипломат Стржижовский обвинил США в дезинформации: "Крокодиловы слёзы"

1:04
Политика

Западные страны продолжают подавлять альтернативные источники информации, и развернули кампанию против российских СМИ, заявил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Фёдор Стржижовский на заседании Четвёртого комитета ГА ООН.

Дипломат Стржижовский обвинил США в дезинформации: "Крокодиловы слёзы"
Фото: openverse

По его словам, ни Украина, ни её союзники не выступают по делу, а проводят на площадках мирового сообщества презентации "дезинформации" в отношении России. Кроме того, "отслеживают и убивают" российских журналистов, заявил дипломат.

"Ваши крокодиловы слёзы о безопасности журналистов никого не способны ввести в заблуждение. Всё это — лживая дезинформация со стороны государства, которое отслеживает и убивает российских журналистов. Вспомним убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других", — пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что против России идёт информационная война, а жителям западных стран не дают возможности оценить ситуацию, подавляя альтернативные источники. 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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