Западные страны продолжают подавлять альтернативные источники информации, и развернули кампанию против российских СМИ, заявил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Фёдор Стржижовский на заседании Четвёртого комитета ГА ООН.
По его словам, ни Украина, ни её союзники не выступают по делу, а проводят на площадках мирового сообщества презентации "дезинформации" в отношении России. Кроме того, "отслеживают и убивают" российских журналистов, заявил дипломат.
"Ваши крокодиловы слёзы о безопасности журналистов никого не способны ввести в заблуждение. Всё это — лживая дезинформация со стороны государства, которое отслеживает и убивает российских журналистов. Вспомним убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других", — пояснил дипломат.
Он подчеркнул, что против России идёт информационная война, а жителям западных стран не дают возможности оценить ситуацию, подавляя альтернативные источники.
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