Сергей Цеков: политики не имеют права отдыхать в недружественных странах

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности выразил своё недовольство сенатору от Тывы, Людмиле Нарусовой, за её поездку в страны НАТО во время текущей спецоперации. Этот факт также нашел поддержку среди сенаторов, включая Сергея Цекова из Крыма, который подчеркнул в интервью "Радио 1", что для российских политиков важно избегать поездок в страны, которые не считаются дружественными России.

Фото: Wikipedia

"Я считаю, что в той ситуации, в которой находится сегодня Россия, политики не имеют права отдыхать в недружественных странах, тем более в странах НАТО. Это довольно аморально выглядит на мой взгляд. На то они и недружественные", — сказал Сергей Цеков.

Нарусова провела время в Испании с 18 июля по 6 августа, что вызвало недовольство её коллег-сенаторов. Они считают такие поездки недопустимыми во время спецоперации и считают, что страны НАТО на данный момент фактически находятся в конфликте с Россией. Они также выразили разочарование тем, что Нарусова не объяснила причины своей поездки и не отвечает на вопросы, несмотря на то, что общественность уже знает о ней.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.