Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, сообщили в МИД.
У российского представителя запланировано более 20 встреч, в том числе беседа с Генсекретарём организации Антониу Гутеррешем.
На самой ГА ООН, Лавров выступит 23 сентября.
"Министр иностранных дел России примет участие в целом ряде многосторонних мероприятий, в том числе по линии Совета Безопасности ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. Планируется также мероприятия и по линии ШОС", — сообщили в МИД.
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