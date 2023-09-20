Лавров прибыл в Нью-Йорк: запланирована беседа с Генсеком ООН Гутеррешем — МИД

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, сообщили в МИД.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

У российского представителя запланировано более 20 встреч, в том числе беседа с Генсекретарём организации Антониу Гутеррешем.

На самой ГА ООН, Лавров выступит 23 сентября.

"Министр иностранных дел России примет участие в целом ряде многосторонних мероприятий, в том числе по линии Совета Безопасности ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. Планируется также мероприятия и по линии ШОС", — сообщили в МИД.

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