Если Украина будет после СВО иметь нейтральный статус, многие проблемы решатся уже мирным путем.
Об этом сообщил полковник запаса, эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов.
РФ не захватывает чужие территории, а цель спецоперации — чтобы в Незалежной не было враждебного России режима, который искусственно навязывает Запад. Если по Украине будет принят компромисс, а через несколько лет начнётся всё заново, то оборонка будет к ней готова. Москва применит накопленный опыт, отметил аналитик.
"У нас есть новые элементы экипировки. Военнослужащие восторгаются работой нашего тыла. Я уже не говорю про множественные тактические решения и новые виды оружия", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал обозреватель.
Если на остатках Украины установится нейтральный режим, то РФ это устроит. Но Чёрное море, которое всегда было русским, в любом случае должно остаться российским, подытожил Насонов.
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