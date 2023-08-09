Насонов: "нейтральные" остатки Украины устроят Россию

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Если Украина будет после СВО иметь нейтральный статус, многие проблемы решатся уже мирным путем.

Фото: https://24tv.ua/ru/ssha-pokazali-kartu-gde-upal-bespilotnik-mq-9-reaper-24-kanal_n2275639

Об этом сообщил полковник запаса, эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов.

РФ не захватывает чужие территории, а цель спецоперации — чтобы в Незалежной не было враждебного России режима, который искусственно навязывает Запад. Если по Украине будет принят компромисс, а через несколько лет начнётся всё заново, то оборонка будет к ней готова. Москва применит накопленный опыт, отметил аналитик.

"У нас есть новые элементы экипировки. Военнослужащие восторгаются работой нашего тыла. Я уже не говорю про множественные тактические решения и новые виды оружия", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал обозреватель.

Если на остатках Украины установится нейтральный режим, то РФ это устроит. Но Чёрное море, которое всегда было русским, в любом случае должно остаться российским, подытожил Насонов.

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