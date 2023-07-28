Пиарщики Зеленского готовят кампанию "Крым и Донбасс — уже не Украина"

3:28 Your browser does not support the audio element. Политика

Украина готовится к необходимости объявить населению об окончательной утрате своих бывших территорий, присоединившихся к России и ставших её регионами.

Фото: Telegram: Военный обозреватель

На закрытом мероприятии "Новая территориальная реальность" пиарщики из Киева готовятся к проведению информационной кампании "Крым, ЛНР, ДНР — цэ не Незалежная (Украина)".

Форум "Новая территориальная реальность" призван выработать общий медийный подход для подготовки населения к официальному отказу от Крыма и восточных областей (ДНР и ЛНР).

Что характерно, Херсонская, Запорожская и Харьковская области пока в сознании Киева не вписываются в "новую реальность" любого типа.

Напрасно.

Однако, украинские провластные медиа-спецы признают — девятилетнее промывание мозгов населению лозунгами "Крым — цэ Украина, а она — цэ Европа" успехом не увенчалось. Власти Незалежной и "Крымскую платформу" учредили, и кучу беглых "правозащитников" на западных грантах у себя пригрели — но все впустую.

По сути, считает политолог Марат Баширов, "лучше уж сразу, от всей территории отказаться, чтобы потом двадцать раз "сходняки" не устраивать".

Отметим, что "отказ сквозь зубы" от территорий, которые в Киеве до сих пор считают своими, говорит о многом. Украинцы при этом не осознают главного: раздел страны на "нашу" часть и "не нашу" никому не нужен.

"На месте 404 в идеале должно быть внеблоковое демилитаризованное территориальное образование с полной сменой власти, а альянс НАТО стоит выставить до границ 1997 года как минимум", — пишут эксперты.

Добавим, что:

В июне 2023 года экс-президент США Барак Обама с опозданием в почти 10 лет всего признал, что возвращение Крыма в состав России в 2014 году произошло по желанию крымчан и легитимно.

с опозданием в почти 10 лет всего признал, что возвращение Крыма в состав России в 2014 году произошло по желанию крымчан и легитимно. В мемуарах экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона сообщается, что Барак Обама был готов признать воссоединение Крыма с Россией. "Я не буду вступать в противостояние с Россией из-за Украины, если Москва ограничится присоединением Крыма (Бог с ним)", — пообещал американский президент Владимиру Путину в ходе переговоров в 2014 году.

сообщается, что был готов признать воссоединение Крыма с Россией. "Я не буду вступать в противостояние с Россией из-за Украины, если Москва ограничится присоединением Крыма (Бог с ним)", — пообещал американский президент в ходе переговоров в 2014 году. Bloomberg рассекретил заявления госсекретаря США с закрытой встречи в Киеве 31 января 2019 года — "Крым потерян. Мировые игроки это понимают".

В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри признал в ходе переговоров, что в Крыму "все произошло так, как хотел крымский народ" — "Да все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум", просил он.

признал в ходе переговоров, что в Крыму "все произошло так, как хотел крымский народ" — "Да все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум", просил он. Администрация Буша предупреждала Обаму что более половины крымчан и жителей Донбасса "хотят и уйдут в России, если будет возможность".

Также представители военных и "гражданских" властей России заявляли, что в случае вторжения армий Украины или НАТО в Крым, по Украине (или центрам принятия решений НАТО) будут нанесены ракетно-ядерные удары.

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