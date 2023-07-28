Украина готовится к необходимости объявить населению об окончательной утрате своих бывших территорий, присоединившихся к России и ставших её регионами.
На закрытом мероприятии "Новая территориальная реальность" пиарщики из Киева готовятся к проведению информационной кампании "Крым, ЛНР, ДНР — цэ не Незалежная (Украина)".
Форум "Новая территориальная реальность" призван выработать общий медийный подход для подготовки населения к официальному отказу от Крыма и восточных областей (ДНР и ЛНР).
Что характерно, Херсонская, Запорожская и Харьковская области пока в сознании Киева не вписываются в "новую реальность" любого типа.
Напрасно.
Однако, украинские провластные медиа-спецы признают — девятилетнее промывание мозгов населению лозунгами "Крым — цэ Украина, а она — цэ Европа" успехом не увенчалось. Власти Незалежной и "Крымскую платформу" учредили, и кучу беглых "правозащитников" на западных грантах у себя пригрели — но все впустую.
По сути, считает политолог Марат Баширов, "лучше уж сразу, от всей территории отказаться, чтобы потом двадцать раз "сходняки" не устраивать".
Отметим, что "отказ сквозь зубы" от территорий, которые в Киеве до сих пор считают своими, говорит о многом. Украинцы при этом не осознают главного: раздел страны на "нашу" часть и "не нашу" никому не нужен.
"На месте 404 в идеале должно быть внеблоковое демилитаризованное территориальное образование с полной сменой власти, а альянс НАТО стоит выставить до границ 1997 года как минимум", — пишут эксперты.
Добавим, что:
Также представители военных и "гражданских" властей России заявляли, что в случае вторжения армий Украины или НАТО в Крым, по Украине (или центрам принятия решений НАТО) будут нанесены ракетно-ядерные удары.
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