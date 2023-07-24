Памфилова: преждевременно снижать до 16 лет возрастной ценз для голосования

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК РФ) Элла Памфилова считает, что снижение избирательного возраста с 18 до 16 лет было бы преждевременным. Эту точку зрения она высказала на молодёжном форуме "іВолга", прошедшем в Самарской области.

Фото: ya.ru

"На мой взгляд, люди, отдающие свой голос, должны быть достаточно зрелыми. Шестнадцатилетние — это ещё школьники, они живут в относительно защищенных условиях, им еще предстоит испытать многие стороны жизни, познать трудовые обязанности. Хотя это спорный вопрос, но для меня избиратель — это человек, способный анализировать, сравнивать и принимать взвешенные решения на основе своего жизненного опыта", — заявила Памфилова, сообщает пресс-служба молодёжной избирательной комиссии Самарской области.

Кроме того, глава ЦИК РФ считает, что подростковая среда подвержена различным влияниям.

"Со временем, когда граждане повзрослеют и станут более самостоятельными, возможно, этот вопрос потребует рассмотрения. Однако в настоящее время это представляется преждевременным", — добавила она.

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Элла Памфилова: голосование прошло демократично и его итоги легитимны