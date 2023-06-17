Из сегодняшнего заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова следует, что инициативы о переговорах от французского лидера Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца не поступали.
Песков опроверг также информацию о том, что при звонках этих политиков не соединяют с главой российского государства Владимиром Путиным.
И Макрон, и Шольц, и их официальные представители ранее неоднократно указывали на важность поддержания диалога с Москвой на высших уровнях. Россия эту точку зрения разделяет, резюмировал Песков.
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