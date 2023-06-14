Посол Антонов заявил о незаинтересованности Вашингтона в переговорах по Украине

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

США не заинтересованы в переговорных решениях по конфликту на Украине и требуют от киевского режима результатов на полях сражений любой ценой.

Фото: Коммерсант.ру

Об этом свидетельствует выделение Киеву очередного пакета военной помощи на сумму 325 млн долларов.

Об этом в Telegram-канале сообщил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

"Американцы не готовы остановиться ни перед чем. Не заинтересованы в переговорных решениях. Никого не интересует судьба Украины, которая используется лишь в качестве железной биты против России", — отметил дипломат.

Вашингтон всё больше и больше втягивает США в украинский конфликт, подталкивая Украину к пропасти. При этом Штаты не намерены отказываться от основной цели — любой ценой нанести стратегическое поражение русским на поле боя.

Накануне, 13 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по "украинской ситуации".

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