Китайский политолог: Байден - угроза для мировой стабильности

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Если Джо Байден будет переизбран на должность президента США, то региональная и глобальная нестабильность только усугубятся. Об этом заявил китайский политолог Цянь Ясюй.

По его словам, Байден, будучи опытным политиком, хорошо знает, как использовать антикитайские стратегии в своих целях, которые находят поддержку как в демократической, так и в республиканской партиях США.

Кроме того, он умеет создавать союзы и толкать союзников на передовую, при этом используя стратегические кулисы, чтобы скрыть действия США. Это, по мнению эксперта, может вызвать встряску во многих регионах мира, передает РИА "Новости".

Напомним, вчера стало известно, что нынешний президент США Джо Байден официально объявил о своем намерении баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.

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