Глава ЛДПР Слуцкий после убийства военкора Татарского потребовал вернуть смертную казнь в России

Российский парламентарий, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал разрешить в РФ смертную казнь. Таким образом член Госдумы отреагировал на убийство военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).

Как напомнил депутат, Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и обязалась соблюдать запрет на смертную казнь.

"То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским, то, что сейчас происходит на полях специальной военной операции, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму", — сказал Слуцкий на пленарном заседании.

Ранее член ГД генерал-лейтенант Андрей Гурулёв после гибели Татарского напомнил о понятии "враг народа".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.