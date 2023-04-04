Российский парламентарий, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал разрешить в РФ смертную казнь. Таким образом член Госдумы отреагировал на убийство военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
Как напомнил депутат, Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и обязалась соблюдать запрет на смертную казнь.
"То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским, то, что сейчас происходит на полях специальной военной операции, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму", — сказал Слуцкий на пленарном заседании.
Ранее член ГД генерал-лейтенант Андрей Гурулёв после гибели Татарского напомнил о понятии "враг народа".
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