Медведев призвал истреблять террористов "как бешеных собак"

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Терроризм снова появился в российских городах. Однако сейчас убийства совершают те силы, в которых совсем недавно западные страны видели "честь и совесть эпохи", "борцов с коррупцией" и "рыцарей справедливости". Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции, — он воюет со своим народом, он взрывает и убивает. Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей Родины, теперь они казнят своих соотечественников", — указал он в своём Telegram-канале.

Террористы наслаждаются видом крови россиян, заявил Медведев. Политик подчеркнул, что с убийцами нельзя договориться. Их нужно истреблять как "бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной".

"Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность", — указал он.

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