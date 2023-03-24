Дмитрий Медведев впервые обозначил границы Украины, которые устроят Россию

1:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что российской армии необходимо добиться всех целей для защиты территории страны, а также выдворить иностранцев, которые заполонили Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область "в широком смысле этого слова".

Политик отметил, что следует создать так называемую санитарную полосу — демилитаризованную зону, на территории которой будет запрещено применять вооружение, работающее на средних и коротких дистанциях, "то есть километров 70-100". То есть со стороны Украины на сто километров от границы не должно размещаться никакого тяжёлого оружия.

"Безусловно, вопрос контроля такого размещения весьма сложен. Но, как мы понимаем, договариваться о нем Россия будет явно не с Украиной. <…> Медведев озвучил тот вариант, который уже имеет вещественное наполнение, а не просто декларации. Хоть карту рисуй: вот Донбасс, вот сухопутный коридор в Крым, вот Херсонщина, вот Запорожье, вот демилитаризованная зона", — указал обозреватель Дмитрий Попов в материале для "МК".

Также Медведев напомнил, что Россия сражается не с украинскими войсками, а с многомиллионной армией НАТО. Поэтому если озвученный вариант Запад и киевское руководство отвергнет, то Москва будет вынуждена предпринимать жёсткие меры.

"Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева, если до Львова, значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу", — заявил политик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.