Слуцкий: вмешательство Польши в СВО после поражения Киева или до его капитуляции — начало войны

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Неважно, вмешается Польша в украинский конфликт после поражения киевского режима или до его капитуляции, это будет означать начало войны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина не сможет выстоять против России, Варшава напрямую вмешается в конфликт.

"Прямое участие Польши в украинском конфликте, неважно — при поражении Киева или до его капитуляции — будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны", — заявил лидер ЛДПР.

Слуцкий подчеркнул, что судя потому как быстро Варшава среагировала и опровергла заявление посла, НАТО не настроены на подобное развитие ситуации.

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