Во Франции назвали заявление посла Польши сумасшедшим: "Эти безумцы отказываются от мира!"

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"Сумасшедшее" заявление посла Польши в Париже Яна Эмерика Росцишевского полностью отражает отсутствие стремления к миру у Североатлантического альянса и Евросоюза, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Как подчеркнул Филиппо, подобные заявления грозят началом масштабной мировой войны.

"Сумасшедшее заявление посла Польши во Франции: он объявляет о вступлении своей страны в войну против России, если Зеленский проиграет", — заявил политик на странице в Сети.

Как подчеркнул Филиппо, Париж зря "связался" с ЕС и НАТО. Кроме прочего, политик назвал западных чиновников "безумцами", которые отказываются от мира.

Ранее польский посол заявил, что если Украина проиграет в конфликте с Россией, Польше придётся вмешаться.