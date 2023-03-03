Пострадавшие при нападении на брянские сёла получат по 500 тысяч рублей

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал распоряжение о выплате компенсаций жертвам нападения украинских диверсантов на сёла Климовского района.

По данным администрации, пострадавшие получат по 500 тысяч рублей, а семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 2 марта Богомаз сообщил о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы в Климовский район. Боевики напали на местных жителей, в результате чего два человека погибли, а десятилетний ребенок получил ранения. Президент РФ Владимир Путин назвал нападение терактом и осудил его, как агрессивный акт со стороны Украины.

В тот же день были проведены мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Вечером ФСБ сообщила, что диверсанты были выдавлены на территорию Украины, где по ним был нанесён артиллерийский удар.

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