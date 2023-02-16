Сенатор Андрей Климов: США отказались от захвата Крыма в пользу расшатывания политической ситуации в РФ

Заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов уверен, что Крым перестал интересовать США.

По мнению сенатора, Вашингтон не даёт Киеву указаний по захвату Крыма, так как главной целью США является поддержание тлеющего конфликта на границах РФ для расшатывания политической ситуации в России.

"Конечно, в Киеве никто ничего не решает. Все действия диктует Вашингтон, который пытается ослабить Россию. Ему не нужны крымские курорты, американский флот в Чёрном море — да, но конечная цель другая. США хотят превратить Россию в 30 разрозненных территорий", — заявил Климов в беседе с НСН.

Он также добавил, что "красные линии" перестали существовать в рамках украинского конфликта. Все они, по мнению Климова, уже давно были пересечены.

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