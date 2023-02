Американский президент Джо Байден пообещал не допустить дефолт в США

Американский лидер Джо Байден заверил граждан США, что не позволит стране объявить дефолт.

Во время своего выступления в Мэриленде президент обвинил республиканцев в палате представителей в желании пленить экономику страны.

"Они настаивают на том, что не станут оплачивать госдолг, если я не соглашусь с их экономическими планами. Но это долг, который копился 200 лет. За последние два года мы и так сократили дефицит на $1,7 млрд, а в марте предоставим проект бюджета, который позволит сократить его на $2 трлн через 10 лет", — цитирует американского лидера ТАСС.

Байден подчеркнул, что не позволит объявить дефолт в США, потому что это станет для страны настоящей катастрофой. По его мнению, конгресс обязан разрешить повышение потолка госдолга без каких-либо ультиматумов.

