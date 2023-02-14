Экономист Ордов: в торговле нефтью между РФ и Индией дирхам ОАЭ изображает доллар

На фоне дедолларизации Россия заинтересована в том, чтобы использовать дирхам Объединённых Арабских Эмиратов в торговле с Индией. Об этом заявил экономист Константин Ордов.

По его словам, власти РФ хотят разорвать связи с "токсичными" валютами. Он отметил, что ОАЭ — дружественное для России государство, поэтому дирхам удобно использовать при реализации нефтяных сделок с Индией.

"Главное российское условие — ликвидность, если препятствий здесь нет, то вопрос валюты, в которой проводится сделка, не имеет решающего значения", — указал Ордов в интервью изданию Экономика сегодня.

Кроме того, специалист добавил, что индийским нефтяным компаниям невыгодно использовать рупии и рубли в международной торговле, а китайские корпорации по этой же причине не хотят применять юань в транзакциях.

Как пояснил эксперт, дирхам ОАЭ "изображает доллар" в экономических отношениях между РФ и Индией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.