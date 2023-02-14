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Экономист Ордов: в торговле нефтью между РФ и Индией дирхам ОАЭ изображает доллар

Экономика

На фоне дедолларизации Россия заинтересована в том, чтобы использовать дирхам Объединённых Арабских Эмиратов в торговле с Индией. Об этом заявил экономист Константин Ордов.

Экономист Ордов: в торговле нефтью между РФ и Индией дирхам ОАЭ изображает доллар

По его словам, власти РФ хотят разорвать связи с "токсичными" валютами. Он отметил, что ОАЭ — дружественное для России государство, поэтому дирхам удобно использовать при реализации нефтяных сделок с Индией.

"Главное российское условие — ликвидность, если препятствий здесь нет, то вопрос валюты, в которой проводится сделка, не имеет решающего значения", — указал Ордов в интервью изданию Экономика сегодня.

Кроме того, специалист добавил, что индийским нефтяным компаниям невыгодно использовать рупии и рубли в международной торговле, а китайские корпорации по этой же причине не хотят применять юань в транзакциях.

Как пояснил эксперт, дирхам ОАЭ "изображает доллар" в экономических отношениях между РФ и Индией.

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Честный прогноз по экономике РФ
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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