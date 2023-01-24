В Госдуме изучат вопрос о конфискации имущества у граждан, оскорбляющих Россию

В Госдуме изучат вопрос о конфискации имущества у граждан, оскорбляющих Россию. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин.

По мнению парламентария, подобная мера может быть распространена на россиян, которые уехали из страны, но продолжают критиковать Россию и "поливать её грязью".

"Речь идет о негодяях, кто нарушил закон, тех, кто нанес вред. И за это должен понести ответственность", — резюмировал Володин.

По его мнению, эти люди не отдают себе отчёт в своих действиях потому, что ощущают безнаказанность.

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