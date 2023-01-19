Социологи Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) пришли к выводу, что советское время оценивает позитивно старшее поколение, но молодёжь тоже хочет жить в "великом Союзе, который защищает свой народ".
Согласно результатам опроса, посвящённого восприятию советского времени, 80% респондентов отозвались о нём хорошо, пишет "Независимая газета"
Ассоциации на слова "Советский Союз" оказались положительными и у тех, кто застал СССР в детстве и юности. Только 3% заявили о дефиците и бедности, а про репрессии вспомнил лишь 1%.
Пенсионеры и вовсе говорили об этом времени как о счастливой эпохе, о стабильности и уверенности в завтрашнем дне, достатке, ностальгии, единстве и дружбе народов, социальной защищённости.
Выяснилось, что 63% жалеют о распаде СССР, 22% — не жалеют.
Если сравнивать с опросами, проведёнными в 1990-е и "нулевые", сожалеющих о распаде страны стало меньше.
Тогда стремление вернуться назад было продиктовано экономическими реалиями. Сотни тысяч людей были выброшены за борт жизни без всяких шансов встроиться в новую рыночную систему, и обедневшие люди вспоминали о недавнем прошлом только хорошее.
Позже, в нулевые и десятые, доля ностальгирующих упала до 59%, и этот показатель всё равно значительно превышал число тех, кто по СССР совсем не скучает (24%).
За двадцать лет после распада в сознании общества закрепились мнение о великом советском времени и чёрные воспоминания о 1990-ых.
"Фактически, некоторое благополучие нулевых воспринималось не как выстраданный результат трудного первого десятилетия новой России, а как возврат к советским нормам", — пишет издание.
Неудивительно, что сейчас люди хотят вернуть СССР — правда, есть интересный момент.
Откуда россияне знают об СССР?
"Фактически, все критические материалы о том времени доступны, никаких преград к этой информации нет в природе. Но запрос на "разоблачения СССР" крайне мал", — отмечают авторы.
Россияне пытаются найти справедливость в общественном устройстве прошлого своей страны. Фраза "Сталина на вас нет" исчерпывающе характеризует этот запрос.
Как уже сообщала Pravda.Ru, социологи фиксируют прямой современный социальный заказ на социальное государство, военную победу, заявление о себе как мировой силе, суверенитет, дееспособную государственность, успешность и то, что называлось "сказку сделать былью".
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.