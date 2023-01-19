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НГ: россияне ждут СССР-2 с державностью и соцгарантиями

Политика

Социологи Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) пришли к выводу, что советское время оценивает позитивно старшее поколение, но молодёжь тоже хочет жить в "великом Союзе, который защищает свой народ".

НГ: россияне ждут СССР-2 с державностью и соцгарантиями

Согласно результатам опроса, посвящённого восприятию советского времени, 80% респондентов отозвались о нём хорошо, пишет "Независимая газета"

Ассоциации на слова "Советский Союз" оказались положительными и у тех, кто застал СССР в детстве и юности. Только 3% заявили о дефиците и бедности, а про репрессии вспомнил лишь 1%.

Пенсионеры и вовсе говорили об этом времени как о счастливой эпохе, о стабильности и уверенности в завтрашнем дне, достатке, ностальгии, единстве и дружбе народов, социальной защищённости.

Выяснилось, что 63% жалеют о распаде СССР, 22% — не жалеют.

Если сравнивать с опросами, проведёнными в 1990-е и "нулевые", сожалеющих о распаде страны стало меньше.

Тогда стремление вернуться назад было продиктовано экономическими реалиями. Сотни тысяч людей были выброшены за борт жизни без всяких шансов встроиться в новую рыночную систему, и обедневшие люди вспоминали о недавнем прошлом только хорошее.

Позже, в нулевые и десятые, доля ностальгирующих упала до 59%, и этот показатель всё равно значительно превышал число тех, кто по СССР совсем не скучает (24%).

За двадцать лет после распада в сознании общества закрепились мнение о великом советском времени и чёрные воспоминания о 1990-ых.

"Фактически, некоторое благополучие нулевых воспринималось не как выстраданный результат трудного первого десятилетия новой России, а как возврат к советским нормам", — пишет издание.

Неудивительно, что сейчас люди хотят вернуть СССР — правда, есть интересный момент.

  • Советские установки, такие, как державность, приоритет государственного над частногражданским, антизападничество, гордость за военные победы, являются и сегодня частью патриотического воспитания и очень ожидаемы "простым народом".
  • При этом, главным в Советском Союзе оказалась социальная защищённость и предсказуемость, а вовсе не государственный и военный патриотизм.

Откуда россияне знают об СССР?

  1. Слава Богу, ещё живо старшее поколение, которое способно рассказать об этом детям (38%).
  2. Ещё 25% узнают о жизни СССР из фильмов и книг.
  3. Также у 18% представления о советских реалиях сформировались благодаря урокам истории в школе, лекциям в колледже или вузе.

"Фактически, все критические материалы о том времени доступны, никаких преград к этой информации нет в природе. Но запрос на "разоблачения СССР" крайне мал", — отмечают авторы.

Россияне пытаются найти справедливость в общественном устройстве прошлого своей страны. Фраза "Сталина на вас нет" исчерпывающе характеризует этот запрос.

Как уже сообщала Pravda.Ru, социологи фиксируют прямой современный социальный заказ на социальное государство, военную победу, заявление о себе как мировой силе, суверенитет, дееспособную государственность, успешность и то, что называлось "сказку сделать былью".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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