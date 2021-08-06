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Автор Александр Шторм

"Жулики и воры достали": почему россияне мечтают о Сталине

Политика

Россияне пытаются найти справедливость в общественном устройстве прошлого своей страны. Фраза "Сталина на вас нет" исчерпывающе характеризует этот запрос.

"Жулики и воры достали": почему россияне мечтают о Сталине

Социологи "Левада-центра" (является в РФ иноагентом) провели новый опрос по поводу возможности установки гипотетического памятника Сталину и вполне реального музейного центра "Сталин-центр".

Результаты оказались ожидаемыми — за памятник выступило достаточно много людей - и их количество растет день ото дня.

Что характерно, в поддержку высказываются жители десятков и сотни тысяч небольших городов и сельских районов.

Что касается их способа "жить и видеть мир" -, как правило, это не очень обеспеченные и хуже (чем в столицах) образованные люди. Но за памятник в равной степени высказались и самые старшие, и самые молодые респонденты (количество молодежи "за Сталина" в последние годы выросло в 5 раз).

Противниками памятника являются жители мегаполисов — люди среднего возраста (40-55 лет), получившие высшее образование.

Те, кто хотят видеть памятник установленным, считают, что Сталин создал великое государство, а ГУЛАГ и репрессии — это издержки ситуации. Еще причиной называют тот факт, что "дети не помнят историю, пусть помнят хоть так".

Хотя основной запрос у россиян более глубок, и не ловится с помощью опросов, считают авторы проекта "(Не)занимательная антропология".

В интервью (более информативной работе) отчетливо видно, что Сталин для многих воспринимается как некоторое идеальное воплощение суровой справедливости, противопоставленное современной коррумпированной политической элите.

Неудивительно, что о таком понимании справедливости говорят не очень обеспеченные люди из маленьких городов, которые часто сталкиваются с тяготами существования.

Именно такие люди выходят на митинги против произвола и коррупции местных властей с портретом Сталина, и не скрывают своих воззрений.

Довольно много выражений, связанных с "отцом народом" присутствуют и в самом русском языке.

"Сталина на вас (или на них) нет!" это настолько устойчивая конструкция, что не нуждается в объяснений. Когда сталкиваемся с чем-то неправильным в устройстве государства, он вспоминает именно его.

"Если взять гипотетическую ситуацию — к примеру, на границе (с Финляндией) в машине сидят люди, а таможенники медленно все делают, трепятся и курят, работа стоит. И тут этому водителю все надоедает, он высовывается и говорит: "Сталина на вас нет" — поясняют авторы.

Подразумевается, что при "товарище Сталине" все работали честно и не поднимая головы, потому что были очень жестокие наказания, вплоть до расстрела. Или суждение "А вот при Сталине был порядок" — показывающее, что сейчас творится полный бардак.

Мифология Сталина вообще показательна — все слышали, что после него остались только сапоги/френч (то есть он не был преуспевающими и богатым главой государства) и великая страна.

Распространенность подобных взглядов отражает слабо рефлексируемое стремление иметь суровое мерило справедливости, которой сейчас нет вообще. Кроме ностальгии, это еще и ярчайший флажок неблагополучия общества.

Напомним, что и в 2019 году почти все (!) социологи отмечали рекордный уровень народного одобрения Сталина. Неуклонный рост показателей тов. Сталина в народном рейтинге — это не только естественное восстановление исторической справедливости и нормальности самосознания.

По сути, социологи фиксируют прямой современный социальный заказ на суверенитет, дееспособную государственность, успешность и "сказку сделать былью".

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Куратор: Олег Артюков
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