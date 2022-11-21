Эксперт о введении акциза на сладкие напитки: сахар вреден, но цены вырастут

Председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин прокомментировал Pravda.Ru закон о введении акциза на сладкие напитки, который накануне подписал президент РФ Владимир Путин.

"Абсолютно любое введение акциза сказывается на ценах. Это очевидная вещь. Никакой предприниматель, никакой бизнес не будет работать себе в убыток, терпеть этот минус за счёт государственных акцизов и сборов. Поэтому тут не просто воспользуются ситуацией, чтобы поднять цены, но и, может, ещё что-то сверху накинут помимо этого", — заявил Корягин.

Он поддержал новый закон, поскольку он направлен на оздоровление нации, и призвал россиян заменять сахар мёдом.

"Я считаю, что введение акциза на сахаросодержащие напитки — обоснованная мера, потому что она носит и предупредительный характер. Может быть, люди задумаются о том, что кругом сахар, везде — в хлебе, в молочных продуктах, в соке. Потребителя приучили в скрытом виде к тому, что везде есть сахар. Всем очевидно, что избыток потребления сахара ни к чему хорошему не приводит. Есть вполне нормальные другие продукты, которые его заменяют в той или иной мере. Например, мёд.

По его мнению, нужно вводить акцизы на конфеты и "перелопатить" кондитерский рынок, чтобы производители "к совести вернулись".

В понедельник, 21 ноября Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки.