Правозащитник об изменении состава СПЧ: у Путина изменились приоритеты

Российский правозащитник Игорь Каляпин прокомментировал Pravda.Ru указ президента РФ Владимира Путина об изменении состава Совета по правам человека.

"Давно ждали. И я могу сказать не только про себя, но про Николая Сванидзе. Например, мы с ним обсуждали, будет у нас ещё одна встреча с президентом или нас вычистят до неё. Сванидзе считал, что вычистят до неё. Я считал, что не успеют. Вот Сванидзе оказался прав. И он мудрее", — сказал Каляпин.

Он считает, что корректировка состава СПЧ связана с теми изменениями, которые произошли в России за последнее время.

"За последний год изменения в стране произошли гигантские. Мы в другой стране живем. И очевидно, что приоритеты у президента тоже радикально изменились. Понятно, что выслушивать сейчас про пытки, про незаконное насилие в правоохранительной системе или про то, как всё больше ущемляются гражданские и политические права граждан, — президенту сейчас это менее важно, чем обсуждать проблемы, связанные с действиями армии РФ", — подчеркнул правозащитник.

В четверг, 17 ноября Путин изменил состав СПЧ, исключив оттуда нескольких членов, в частности, журналистов Николая Сванидзе и Екатерину Винокурову. При этом лидер страны включил туда военного корреспондента Александра Коца.