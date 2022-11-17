Путин включил военного корреспондента Коца в состав Совета по правам человека

Российский лидер Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека. Президент исключил нескольких представителей органа. Например, журналистов Николая Сванидзе и Екатерину Винокурову.

Указ главы РФ опубликован на официальном сайте правовой информации. Как заявили в документе, новым членом СПЧ стал военный корреспондент Александр Коц.

Ранее представитель Совета по правам человека Кирилл Кабанов раскритиковал механизмы выплат мобилизованным гражданам. Как подчеркнул политик, чиновники не передали деньги некоторым призывникам.