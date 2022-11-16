Марков о ракетах в Польше: чисто случайно сегодня собрание "Рамштайн"

Политолог Сергей Марков усомнился в случайности падения якобы русских ракет на территорию Польши.

По словам эксперта, именно на 16 ноября, запланировано большое собрание спецкомитета НАТО "Рамштайн" по вопросу выделения Киеву военной помощи.

Марков подчеркнул, что "чисто случайно" заседание должно пройти на польской территории.

"16 ноября в Польше как раз чисто случайно собирается большое заседание Рамштайн, — пояснил политолог. — И вот чисто случайно 15 ноября упали на Польшу две ракеты. Надо же, наверное, чистое совпадение?"