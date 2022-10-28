Эксперт Корнилов: Путин бросил вызов однополярному миру и попытке гегемонии США

Выступление российского президента Владимира Путина на "Валдае-2022" станет программным не только для РФ, но и для западных стран. Такое мнение выразил политолог и публицист Владимир Корнилов в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, в значительной степени речь главы государства была посвящена международным отношениям. Он отметил, что иностранные СМИ уже начали разбирать это выступление по цитатам.

Эксперт подчеркнул: политики на Западе размышляют, как реагировать на слова Путина и чего ждать от Москвы в будущем.

"Выступлением было многогранным. На четыре часа. Мне показалось важным заявление о том, что мы не собираемся бросать вызов элитам и заниматься такой же подрывной деятельностью, как Запад против РФ. Хотя здесь, на мой взгляд, стоило бы подумать, и, может быть, уже начать отвечать. Но при этом мы бросаем вызов однополярному миру, попытке гегемонии США", — сказал Корнилов.

Как пояснил политолог, Путин на "Валдае" намекнул Европе на то, что она прекращается в американскую колонию. Специалист убеждён: президент РФ пытался призвать ЕС к сохранению суверенитета.

В четверг, 27 октября, российский лидер выступил перед членами дискуссионного клуба "Валдай". Он объявил, что мир вступает в десятилетие потрясений из-за самопровозглашённой гегемонии коллективного Запада.