Песков: заявления об ударах по Крыму подтверждают вовлечённость США в конфликт

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Пентагона о возможных ударах по Крымскому полуострову с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

На брифинге он отметил, что поведение США создаёт "чрезвычайно опасную ситуацию" в ходе украинского кризиса.

"Такие высказывания являются подтверждением непосредственной вовлечённости США в конфликт", — считает Песков.

Ранее заместитель помощника руководителя Пентагона Лаура Купер сообщила, что боеприпасы к РСЗО HIMARS, поставляемые Киеву, способны поразить "подавляющее большинство" целей, расположенных в России, в том числе на территории Крыма.

В среду, 5 октября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что активность стран, входящих в состав Североатлантического альянса, угрожает безопасности Крыма. Кроме того, он подчеркнул: власти США сорвали все попытки Киева и Москвы урегулировать конфликт мирным путём.