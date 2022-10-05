Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Пентагона о возможных ударах по Крымскому полуострову с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
На брифинге он отметил, что поведение США создаёт "чрезвычайно опасную ситуацию" в ходе украинского кризиса.
"Такие высказывания являются подтверждением непосредственной вовлечённости США в конфликт", — считает Песков.
Ранее заместитель помощника руководителя Пентагона Лаура Купер сообщила, что боеприпасы к РСЗО HIMARS, поставляемые Киеву, способны поразить "подавляющее большинство" целей, расположенных в России, в том числе на территории Крыма.
В среду, 5 октября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что активность стран, входящих в состав Североатлантического альянса, угрожает безопасности Крыма. Кроме того, он подчеркнул: власти США сорвали все попытки Киева и Москвы урегулировать конфликт мирным путём.
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