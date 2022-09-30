Депутат Госдумы Сергей Леонов направил обращение в Министерство обороны РФ с требованием призывать медиков на службу в рамках частичной мобилизации в соответствии с их специализацией.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на копию телеграммы, парламентарий считает, что хирурги не должны служить в армии в качестве младшего медперсонала.
По его мнению, такие решения в ходе проведения частичной мобилизации недопустимы.
При этом Леонов подчеркнул: квалифицированные медработники необходимы российской армии. В связи с этим он попросил представителей Минобороны РФ дать указание военкоматам быстро пересмотреть военно-учётные специальности врачей "в зависимости от их гражданской специализации".
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